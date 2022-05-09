МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Трейдеры ожидают, что евро приравняется к доллару из-за рисков стагфляции и рецессии, возникших в результате ситуации на Украине, сообщает агентство Блумберг. Равный доллару: кто и зачем упорно топит евро

"Война на Украине и кризис цепочки поставок увеличивают риск стагфляции, что может привести к паритету евро по отношению к доллару впервые почти за два десятилетия", — сообщает агентство, уточняя, что 60% респондентов опроса MLIV Pulse считают, что евро в конечном счете сравняется с долларом. Причем среди европейцев придерживающихся такого мнения, больше чем среди американцев.

В то же время некоторые трейдеры ожидают, что евро сможет восстановиться до 1,15 доллара. В понедельник курс евро к доллару растет до 1,0559 доллара за евро.

Агентство отмечает, что из-за близости к российско-украинской границе и зависимости от трансграничной торговли Европа находится в эпицентре беспокойства по поводу роста цен и замедления экономического роста. "Заводское производство и новые заказы резко упали, а деловая уверенность испаряется", — пишет агентство.

Годовая инфляция в еврозоне на этом фоне ускорилась в апреле до рекордных за всю историю наблюдений 7,5%. При этом, по данным агентства, большинство трейдеров обеспокоены скорее рисками стагфляции и рецессии нежели высокой инфляцией.

Ранее в понедельник исследовательская группа Sentix сообщила, что индекс доверия инвесторов к еврозоне упал до минимума с июня 2020 года, а индекс экономических ожиданий — до минимума с декабря 2008 года.