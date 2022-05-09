МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы опускаются более чем на 1% на росте опасений за развитие мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Global Times разоблачила ложь президента США Байдена о России

По состоянию на 17.01 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,17% — до 32513,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,17%, до 11877,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,63%, до 4055,4 пункта.

Американские биржи накрыла волна распродаж. Биржи АТР закрылись в основном падением более чем на 1%, европейские индексы падают более чем на 1,5%. На рынках снова обострились опасения вокруг развития экономики в условиях геополитической напряженности и политики Китая по достижению "нулевой заболеваемости COVID-19", которая тормозит развитие экономики страны.

На этом фоне инвесторы обращают внимание на статистику по инфляции. Данные по США будут опубликованы в среду. Ожидается, что годовая инфляция в апреле наконец замедлится до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. Показатель непрерывно ускорялся на протяжении семи месяцев.

"На этой неделе члены ФРС будут повсюду обсуждать монетарную политику. В сочетании с отчетом по инфляции это, вероятно, будет еще одна волатильная неделя", — полагает управляющий портфелями активов в Kingsview Asset Management Пауль Нольте (Paul Nolte), чье мнение приводит агентство Блумберг.

По данным CME Group, 87,4% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС США до 1,25-1,5% годовых. Остальные 12,6% полагают, что регулятор может повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов.