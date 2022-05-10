МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Усиление финансовых санкций, используемое в качестве оружия, создало новые стимулы для Китая и других стран искать пути минимизации воздействия аналогичных мер, принятых против них — так, что вполне возможны серьезные и долгосрочные последствия для мировой финансовой системы, способные поколебать позиции доллара, пишет обозреватель Говард Дэвис для японского издания Toyo Keizai. Ответный удар. Какой альянс положит конец диктатуре доллара

"Смерть доллара предсказывалась уже много раз. Верно и то, что его доля в мировых валютных резервах снизилась с 71% в 2000 году до чуть менее 60% сегодня. Признаков окончания господства доллара было немного, но эта тенденция изменилась", — отмечает автор.

Он напомнила, что западные правительства, опасаясь российской спецоперации на Украине, а также из-за ограниченности собственных военных возможностей усилили экономические и финансовые санкции против Кремля. В то же время другие страны задаются вопросом о том, будут ли и они отрезаны то финансовой системы, основанной на долларе, если их правительства пересекут "красные линии" США. Саудовские и китайские политики уже давно обеспокоены уязвимостью перед американскими финансовыми санкциями. Некоторые эксперты также указывают на то, что, если Китай предпримет какие-либо действия против Тайваня, западные страны введут аналогичные санкции.

КНР предприняла шаги по снижению этого риска, напоминает Дэвис. Так, она создала собственную систему трансграничных межбанковских платежей (CIPS), которая имеет тот же формат сообщений, что и SWIFT, и предлагает трансграничные платежи в юанях своим участникам. CIPS быстро растет, в ней активно участвуют крупные западные банки. Однако объем обработки данных до украинской спецоперации составлял менее 1% от количества обработки SWIFT. Если отрезанные от SWIFT российские банки перейдут на CIPS, то количество операций увеличится, но объем транзакций слишком мал, поэтому, по всей видимости, больших изменений не произойдет, предполагает автор.

Сейчас CIPS не представляет существенной угрозы для мировой гегемонии западных платежных систем, но развитие китайского цифрового юаня может оказать более серьезное влияние, отмечается в материале.

Центробанки Европы и США заняли осторожную позицию по отношению к цифровым валютам. Помимо технических вопросов, существуют серьезные проблемы с конфиденциальностью, пишет Дэвис.

В докладе Гуверовского института, написанном незадолго до украинского кризиса, утверждается, что если Китаю удастся облегчить перевод на юань мировые торговые потоки с помощью цифровых валют, то способность США эффективно использовать финансовые санкции снизится, напоминает автор.