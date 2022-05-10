МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника преимущественно падением на росте опасений за мировую экономику, свидетельствуют данные торгов. В Китае призвали развивающиеся страны к экономической координации

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06%, до 3035,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,53%, до 1894,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index — упал на 1,84%, до 19633,69 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,98%, до 7051,2 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 0,58%, до 26167,1 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,55%, до 2596,56 пункта.

На рынки вернулись волнения за перспектив развития экономики. Опубликованные в понедельник данные по экспорту из Китая заставили усомниться в том, что китайская экономика находится в достаточно солидном положении, чтобы власти продолжали придерживаться политики "нулевой заболеваемости коронавирусом". Так, в апреле экспорт из Китая вырос в месячном выражении на 3,9% после того, как марте он подскакивал на 14,7%.

В то же время давление на фондовые индексы продолжает оказывать геополитическая напряженность, которая создает риск ускорения инфляции и замедления экономического развития.

"Это довольно резкое падение фондовых рынков нарастало в течение нескольких месяцев. Войны, инфляция, повышения ставок и нарушения цепочек производственных поставок — все это по отдельности является серьезными встречными ветрами. А все вместе просто не оставляет фондовым рынкам шанса", — прокомментировал ситуацию агентству Ассошиэйтед Пресс главный экономист ACY Securities Клиффорд Беннетт (Clifford Bennett).