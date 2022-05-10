МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается во вторник вечером на росте курса доллара, свидетельствуют данные торгов. DPA: запрет на перевозку российской нефти исключен из санкций Евросоюза

По состоянию на 17.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 1,48 доллара, или на 0,08%, до 1857,16 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,02%, до 21,82 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает укрепление американской валюты. Однако доллар дорожает не очень сильно, поэтому и падение стоимости драгметалла сдержанное. Индекс доллара растет на 0,04%, до 103,69 пункта. В случае укрепления доллара драгметалл становится менее выгодным активом, в результате его стоимость падает.

"Это, вероятно, останется встречным ветром для золота, хотя это может быть компенсировано повышенными геополитическими рисками, которые должны по-прежнему вызывать высокий спрос на безопасные убежища", — отметили аналитики ANZ Research, чье мнение приводит газета Wall Streer Journal.