МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В России может произойти "рассинхронизация" курсов доллара и евро, отметил в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Эксперт обозначил новые ориентиры для взлета и падения рубля

По его словам, курсы доллара и евро на российском рынке в некотором роде связаны между собой, поэтому можно заметить, что снижение или рост стоимости одной валюты всегда отражается на позиции другой. Однако в ближайшее время эта ситуация может измениться из-за перехода зарубежных потребителей на оплату газа в рублях, считает он. Экономист пояснил, что США и Евросоюз запретили ввозить свою валюту в Россию, но благодаря "Газпрому" в страну попадет значительное количество евро.

"Схема, когда европейские покупатели переводят деньги "Газпромбанку", а тот конвертирует их в рубли, дает постоянный приход евро на Московскую биржу. Тут получится интересная ситуация, потому что у нас существует сложившееся курсовое соотношение доллара и евро на глобальном рынке. Курс рубля к американской и европейской валюте в какой-то степени повторял это соотношение. Как будет сейчас, сказать сложно. Возможно, что в изменении курсов валют произойдет рассинхронизация, потому что количество евро на российском рынке будет достаточно большим, а долларов будет меньше", – считает Григорьев.

По мнению экономиста, "рассинхронизация" курсов евро и доллара на российском рынке будет сохраняться до тех пор, пока приток американской валюты в страну не увеличится.

Сейчас существуют планы распространить действие этого механизма — когда иностранные покупатели оплачивают российские товары рублями на экспорт нефти и зерна. Если имеется в виду нефть, то цена на нее на глобальном рынке формируется в долларах, и эта валюта может тоже начать поступать в Россию предположил Григорьев.