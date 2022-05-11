События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 мая
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 11 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (май)
|-0,9%
|-5,6% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,6%
|0,4% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|1,5%
|2,1% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (апрель)
|8,3%
|8% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|2,5%
|0,8% (факт)
|9:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|10:15
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|предв.
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,93%
|14:30
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|15:20
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,3%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|6,5%
|6%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|1,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|8,5%
|8,5%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,302 млн барр
|-1,2 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,379 млн барр
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|20:01
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|2,72%
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета (апрель)
|-193 млрд долл
|-226 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Публикация протокола заседания ЦБ РФ по вопросам денежно-кредитной политики
|RUB
|Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Аэрофлот — закрытие реестра для участия в ВОСА (03.06.2022, в заочной форме, увеличение УК путем размещения допэмиссии)
|RUB
|ГМК Норильский никель — закрытие реестра для участия в ГОСА (03.06.22, в заочной форме, реестр для выплаты — 14.06.2022)
|623,35 (9м2020) + 1021,22 (фин) — див-д 2020
|1523,17 (9м2021) + 1166,22 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Россети Кубань — СД (о созыве ГОСА)
https://1prime.ru/Financial_market/20220511/836859824.html