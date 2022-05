МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) дала рекомендацию своим членам с 6 июня для определения курса рубля не использовать данные Мосбиржи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg, которое цитирует заявление организации. New York Post: в США растет волна возмущения из-за политики Байдена

В EMTA заявили, что для определения курса рубля необходимо использовать данные WM/Refinitiv. Подчеркивается, что данное решение носит рекомендательный характер.

Также в Ассоциации пояснили, что такое решение может упростить для некоторых трейдеров возможность подсчета обменного курса. Речь идет о том, что после начала спецоперации России на Украине курс рубля постоянно колебался, а сейчас он находится на завышенном уровне.

Напомним, В EMTA входят такие организации как Bank of America, J.P. Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs и многие другие.