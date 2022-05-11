МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. По данным торгов, основные фондовые индексы Европы растут в среду на появлении у инвесторов оптимистичных настроений. Российский рынок акций растет после негативного старта

По состоянию на 11.38 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,97%, до 7313,24 пункта, французский CAC 40 — на 1,43%, до 6204,25 пунктов, немецкий DAX — на 0,55%, до 13608,88 пункта.

На европейских рынках в среду наблюдается положительная динамика на фоне глобального оптимизма. Инвесторы находятся в ожидании данных по инфляции в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране в апреле замедлилась до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. В месячном выражении ожидается замедление роста потребительских цен до 0,2% с 1,2% в марте.

Аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya) комментирует газете Wall Street Journal: "Данные, вероятно, будут ключевыми для акций. Хорошие данные принесут облегчение и позволят предположить, что Федеральной резервной системе потребуется лишь ограниченное повышение ставок, чтобы взять инфляцию под контроль, но плохие данные могут означать возобновление продаж по всем активам".

Росту котировок также способствуют корпоративные новости. Так, акции крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG дорожают на 8,45% на лучших за 10 лет полугодовых финансовых показателях.