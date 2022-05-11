МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. По данным торгов, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды в основном ростом, в то время как на рынке сохраняется волатильность из-за неопределенности развития экономики. Европейские фондовые биржи растут на фоне глобального оптимизма

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,75%, до 3058,7 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,27%, до 1918,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,97%, до 19824,57 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,19%, до 7064,7 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,18%, до 26213,64 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,17%, до 2592,27 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы развития экономики с условиях геополитической напряженности и повышенной инфляции. Дополнительные риски создает приверженность властей Китая "нулевому уровню заражения коронавирусом", что тормозит развитие экономики страны.

Аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes) сообщил агентству Франс Пресс, "что рынок борется со слишком многими вещами, чтобы найти свою опору… Неизбежные опасения по поводу роста, связанные с Китаем, оставляют колоссальный след заражения на множестве глобальных активов".

При этом в среду рынки склонны отыгрывать потери двух предыдущих дней снижения. Оптимизма добавляет предстоящая статистика по инфляции в США, которая, как ожидается, замедлится по итогам апреля до 8,1% с мартовских 8,5%.