МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы подскакивают, в том числе на NASDAQ на 1,4%, в преддверии публикации данных об инфляции в стране, которая, как ожидают аналитики, впервые за семь месяцев замедлится, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Нефть стремительно дорожает на ослаблении опасений за спрос

По состоянию на 14.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,88%, до 32368 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,4%, до 12521,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,11%, до 4041,25 пункта.

В среду внимание инвесторов сосредоточено на данных инфляции. Аналитики прогнозируют замедление темпов роста цен в США до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. Это может быть первое замедление показателя за семь месяцев. А за апрель ожидается удорожание потребительских товаров агрегированно всего на 0,2% после 1,2% в марте.

Так как инфляция стала непрерывно расти, Федеральная резервная система (ФРС) США стала повышать учётную ставку, причем в последний раз (на майском заседании) — сразу на 50 базисных пунктов. Сейчас эта ставка находится на уровне в 0,75-1% годовых. Аналитики ожидают, что Федрезерв продолжит её повышать. Однако агрессивное ужесточение монетарной политики негативно для фондовых индексов. Если инфляция все же замедлится, опасения снизятся.

"Мягкий показатель инфляции станет облегчением, поскольку ФРС не нужно будет становится более агрессивной, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Однако если инфляция не опустится ниже, чем ожидается, и что еще хуже, если мы увидим более высокую цифру, чем месяц назад, у нас начнется еще одна волна распродаж", — прокомментировала агентству Блумберг аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).