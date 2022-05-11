МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду падает на 8% за сутки, торгуясь в районе 29,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Стоимость бензина в США бьет рекорды второй день подряд

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.08 мск дешевеет за сутки на 8,3%, до 29,5 тысячи долларов. Минимальная стоимость криптовалюты за прошедшие сутки составила 29,039 тысячи долларов.

А с понедельника стоимость криптовалюты обвалилась более чем на 14%, опустившись ниже отметки в 30 тысяч долларов впервые с прошлого лета.

С начала же месяца биткоин подешевел уже почти на 22%, что при сохранении подобной динамики может стать худшим месячным показателем с прошлого мая, когда криптовалюта рухнула в цене на 35%.