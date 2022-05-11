МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Цены на алмазы с начала марта заметно выросли на фоне санкций против "Алросы", в то время как международная алмазодобывающая корпорация De Beers имеет ограниченные возможности для компенсации потерь поставок, сообщили агентству Блумберг знакомые с ситуацией источники. Эксперты оценили последствия санкций против российской алмазной индустрии

По данным агентства, цены поднимаются в некоторых уголках рынка алмазного сырья, поскольку санкции в отношении одного из двух мировых гигантов-производителей распространяются на всю цепочку поставок "Цена на маленькие необработанные алмазы… подскочила примерно на 20% с начала марта", — сообщили источники.

Такой рост цен объясняется тем, что покупатели испытывают проблемы при поиске сырья после того, как США ввели санкции против "Алросы", российского конкурента De Beers, на долю компании приходится около трети мирового производства алмазного сырья, пишет агентство.

У самой De Beers остаются лишь рабочие запасы, а ее шахты работают при полной загрузке, а вероятность того, что поставки компании могут значительно вырасти до 2024 года, ограничена, сообщает агентство. Также агентство отмечает, что De Beers производит достаточно мало бриллиантов того типа, что производит "Алроса": маленьких и дешевых драгоценных камней. Сама "Алроса" отменила свою последнюю продажу в апреле и вряд ли продаст много в текущем месяце, сообщили источники.