МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером всё ещё снижается по отношению и к евро, и к иене после выхода данных о замедлении роста потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов. Курс евро опустился ниже 70 рублей

По состоянию на 18.15 мск курс евро к доллару растёт до 1,0545 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,027 доллара, курс доллара к иене — уменьшается до 130,21 иены со 130,43 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,24%, до 103,68 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась впервые за семь месяцев – до 8,3% с 8,5% месяцем ранее, однако аналитики ожидали показатель на уровне в 8,1%.

Как отмечают аналитики, годовая инфляция в США действительно достигла своего пикового значения и должна в дальнейшем замедляться. Однако учитывая, на каком высоком уровне она находится сейчас, этот процесс будет достаточно долгим.

"Федрезерв сигнализирует о том, что он делает все для борьбы с инфляцией, но замедление годового роста (цен – ред.) с текущего уровня в 8% до чего-то более близкого к целевому уровню ФРС в 2% станет испытанием, которое продлится еще в 2023 году", — сказал газете Wall Street Journal эксперт по международной экономике ING Джеймс Найтли (James Knightley).