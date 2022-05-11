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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220511/836868205.html
Доллар упал до уровня 67,2 рубля
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Рубль вырос в среду к доллару – до уровня 67,2 рубля, к евро — до 70,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на... ПРАЙМ, 11.05.2022
банки, валюта, рынки, финансы, экономика, новости, торги, рубль, евро, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль вырос в среду к доллару – до уровня 67,2 рубля, к евро — до 70,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,2 рубля, до 67,2 рубля, евро — на 2,75 рубля, до 70,5 рубля.