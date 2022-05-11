МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль вырос в среду к доллару – до уровня 67,2 рубля, к евро — до 70,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился на 0,25%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,2 рубля, до 67,2 рубля, евро — на 2,75 рубля, до 70,5 рубля.