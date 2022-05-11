МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в среду опустились на 5,1% к расчетной стоимости вторника, закрывшись на уровне чуть ниже 1020 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Германия начала платить за российский газ рублями

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1118,3 доллара (+4,3% к расчетной цене вторника — 1072,7 доллара). Вскоре стоимость достигла 1126 долларов (+5%), что стало ценовым максимумом торгов.

Постепенно цены опустились к уровню в 1050-1060 долларов, а в середине торгов стоимость за несколько минут резко снизилась примерно на 5%, или на 50 долларов, с 1058,8 доллара до 1004 долларов, что стало ценовым минимумом. Вторую половину торгов цены колебались в диапазоне 1020-1050 долларов. Цена закрытия составила 1017,8 доллара (-5,1%).

Накануне к закрытию торгов наблюдался некоторый рост котировок, который по времени совпал с сообщением "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) о том, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с утра 11 мая.

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.