МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды ощутимо вырос против доллара и евро, практически компенсировав пятничные потери, следует из данных Московской биржи. Доллар упал до уровня 67,2 рубля

Завершение длинных майских выходных вернуло на рынок привычную для последних недель тенденцию к укреплению российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,2 рубля, до 67,2 рубля, евро — на 2,75 рубля, до 70,5 рубля.

В прошлую пятницу доллар подорожал на 2,4 рубля, евро — на 3,1 рубля.

РУБЛЬ РАЗВЕРНУЛСЯ ВВЕРХ ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ

На российском валютном рынке в среду преобладало укрепление рубля. Таким образом, короткая пауза в длительном росте российской валюты, длившаяся во второй половине сессии пятницы и с утра в среду, закончилась.

Новости, касающиеся российских поставок углеводородов в Европу, поддерживают курс рубля. В частности, Венгрия и ряд других стран ЕС до сих пор блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.

Кроме того, агентство Рейтер сообщило, что немецкая газовая компания VNG будет в будущем переводить платежи в евро Газпромбанку для оплаты поставок газа и ожидает, что трудностей с конвертацией в рубли не возникнет.

При этом остановка с 11 мая транзита российского газа в Европу через ГИС "Сохрановка", якобы из-за форс-мажора, опять толкнула вверх цены на газ – выше 1100 долларов за тысячу кубометров. Это позитивно для поставщиков газа.

Между тем, рынок нефти после падения в первой половине недели в среду рос – вечером на 5,4%, до 108 долларов за баррель сорта Brent, поддерживая курс рубля. Игроки рынка обратили внимание на данные минэнерго США о падении добычи нефти в стране за неделю по 6 мая на 100 тысяч баррелей, до 11,8 миллиона баррелей нефти в день. Запасы бензина за неделю сократились сильнее прогнозов — на 3,6 миллиона баррелей вместо снижения на 1,6 миллиона.

В итоге, доллар упал к рублю на 3,2%, евро — на 3,75%. Рублевая цена нефти составила около 7,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара до конца текущей недели – 66-74 рублей, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Пока регулятор не предпримет дальнейшие шаги по смягчению мер валютного контроля, предложение иностранной валюты на рынке, которое обеспечивают экспортеры, продолжает превалировать над спросом. Геополитическая картина, связанная с конфликтом на Украине и западными санкциями, остается стабильно напряженной. Прочие факторы, такие как укрепление доллара к другим валютам и колебания нефтяных цен, в текущих условиях оказывают на рублевый курс лишь косвенное влияние", — поясняет он.

Сейчас инвесторы позитивно реагируют на отсутствие среди стран ЕС консенсуса по шестому санкционному пакету в отношении России, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

"В частности, речь идет о введении эмбарго на российскую нефть. Стороны не могут договориться, хотя ранее Евросоюз анонсировал оперативную реализацию очередного санкционного механизма. Кроме того, в пользу рубля продолжает работать жесткое регулирование Центробанком валютных рамок, профицит торгового баланса и продажа экспортерами 80% валютной выручки на рынке", — добавляет он.