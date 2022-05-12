МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг заметно снижаются на слабой статистике из Великобритании, которая не входит в зону евро, свидетельствуют данные торгов. ВВП Великобритании вырос на 8,7% в первом квартале

По состоянию на 11.17 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 2,04% — до 7199,76 пункта, французский CAC 40 — на 1,78%, до 6159,64 пункта, немецкий DAX — на 1,76%, до 13586,37 пункта.

Ранее в четверг были обнародованы экономические данные по Великобритании, которые оказались хуже прогнозов. ВВП страны в первом квартале 2022 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 8,7%, а в квартальном — на 0,8%. Аналитики ожидали роста на 9% в годовом выражении и на 1% — в квартальном.

Кроме того, объем промышленного производства в Великобритании в марте снизился на 0,2% к февралю. Аналитики, напротив, полагали, что показатель вырос на 0,1% в месячном выражении.

Также определенное влияние на европейские котировки оказывает негатив из США, где биржи в среду закрылись заметным снижением.