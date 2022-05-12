МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись в основном падением вслед за индексами Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Курс евро упал до 68 рублей впервые за два года

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,12%, до 3054,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,16%, до 1921,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 2,24%, до 19380,34 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,75%, до 6941 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,77%, до 25748,72 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,63%, до 2569,5 пункта.

Азиатские инвесторы продолжают оценивать итоги американских торгов, по которым ключевые индексы закрылись снижением на 1,02-3,18%. Отрицательной динамике среды способствовали данные о годовой инфляции в США, которая по итогам апреля замедлилась впервые за семь месяцев – до 8,3% с 8,5% месяцем ранее, при этом аналитики ожидали показатель на уровне в 8,1%. Так, не столь значительное замедление вызвало опасения о том, что инфляция останется на высоких уровнях дольше, чем предполагалось.

"Уолл-стрит думала, что с инфляцией будет покончено, но, похоже, это не так", — сказал агентству Франс Пресс аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).