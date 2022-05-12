МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Совокупное состояние 11 богатейших миллиардеров, разбогатевших на криптовалютах, сократилось на 49,06 миллиарда долларов за два месяца обвала крипторынка, следует из подсчетов американского Forbes.

Bitcoin

Биткоин дешевеет на восемь процентов за сутки

С начала апреля стоимость биткоина упала на 35%, опустившись ниже 27 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года.

Cамый богатый криптобизнесмен мира, основатель биржи Binance Чанпэн Чжао, с 11 марта по 11 мая потерял 37,6 миллиарда долларов, его состояние теперь составляет 27,4 миллиарда.

На втором месте в рейтинге находится сооснователь криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, чье состояние за два месяца уменьшилось на 3 миллиарда долларов и теперь оценивается в 21 миллиард.

Третье место в рейтинге занимает сооснователь и гендиректор Coinbase Брайан Армстронг, который потерял за этот период 4,4 миллиарда долларов (сейчас его состояние оценивается в 2,2 миллиарда). "Другой соучредитель Coinbase Фред Эрсам (в 2017 году он ушел из компании, но по-прежнему владеет 6% ее акций) потерял 1,3 миллиарда долларов (нынешнее состояние оценивается в 0,85 миллиарда)", — пишет Forbes. Он находился на восьмом месте в списке.

Также заметно уменьшилось состояние соучредителя и исполнительного директора блокчейн-компании Ripple Криса Ларсена. За два месяца оно сократилось на 0,7 миллиарда долларов.

Американский криптомиллиардер Джед Маккалеб, соучредитель Ripple, покинувший компанию в 2013 году, и основатели криптобиржи Gemini братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс потеряли по 0,3 миллиарда долларов.