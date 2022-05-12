МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Совокупное состояние 11 богатейших миллиардеров, разбогатевших на криптовалютах, сократилось на 49,06 миллиарда долларов за два месяца обвала крипторынка, следует из подсчетов американского Forbes. Биткоин дешевеет на восемь процентов за сутки

С начала апреля стоимость биткоина упала на 35%, опустившись ниже 27 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года.

Cамый богатый криптобизнесмен мира, основатель биржи Binance Чанпэн Чжао, с 11 марта по 11 мая потерял 37,6 миллиарда долларов, его состояние теперь составляет 27,4 миллиарда.

На втором месте в рейтинге находится сооснователь криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, чье состояние за два месяца уменьшилось на 3 миллиарда долларов и теперь оценивается в 21 миллиард.

Третье место в рейтинге занимает сооснователь и гендиректор Coinbase Брайан Армстронг, который потерял за этот период 4,4 миллиарда долларов (сейчас его состояние оценивается в 2,2 миллиарда). "Другой соучредитель Coinbase Фред Эрсам (в 2017 году он ушел из компании, но по-прежнему владеет 6% ее акций) потерял 1,3 миллиарда долларов (нынешнее состояние оценивается в 0,85 миллиарда)", — пишет Forbes. Он находился на восьмом месте в списке.

Также заметно уменьшилось состояние соучредителя и исполнительного директора блокчейн-компании Ripple Криса Ларсена. За два месяца оно сократилось на 0,7 миллиарда долларов.

Американский криптомиллиардер Джед Маккалеб, соучредитель Ripple, покинувший компанию в 2013 году, и основатели криптобиржи Gemini братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс потеряли по 0,3 миллиарда долларов.