МОСКВА, 12 мая — Dow Jones/ПРАЙМ. Валюты стран Азии в четверг достигли многолетних минимумов против доллара США, так как последние данные по инфляции придали новый импульс ралли американской валюты. Самые богатые криптомиллиардеры потеряли почти 50 миллиардов долларов

К концу торгового дня в Гонконге доллар существенно укрепился против многих валют стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Австралии, Китая и Южной Кореи.

Укрепление доллара отчасти отражает повышение спроса на американские активы, такие как казначейские ценные бумаги, доходность которых растет в этом году. Также ралли доллара сигнализирует об уменьшении склонности инвесторов к риску. Фондовые индексы многих стран мира падают на опасениях относительно замедления роста мировой экономики и стремительных темпов инфляции, а также из-за риска того, что агрессивные действия Федеральной резервной системы могут спровоцировать рецессию экономики США.

"Валюты ослабевают из-за неустойчивых настроений", — отмечают в Modular Asset Management.

Падение валютных курсов стало особенно острой проблемой для крупнейших мировых импортеров сырьевых товаров, а также для развивающихся экономик с высоким долговым бременем. Снижение валют также усложняет задачу для центральных банков мира, которые вынуждены одновременно осуществлять меры, препятствующие оттоку капитала, и меры стимулирования экономического роста, которые часто связаны со снижением процентных ставок.

Опубликованные в среду данные свидетельствовали о более стремительном, чем ожидалось, росте потребительских цен в США в апреле. Индекс потребительских цен (CPI) в апреле вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот показатель, вероятно, окажет давление на ФРС в сторону дальнейшего повышения ставок как минимум на половину процентного пункта за один раз.

Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость американской валюты против корзины из 16 других валют, вырос на 0,22%, до 96,73. В среду он закрылся на самом высоком с марта 2020 года уровне.

Индекс доллара ICE, отражающий стоимость доллара против корзины из шести основных валют, в том числе евро и японской иены, вырос на 0,4%, до 104,277, и может завершить торги на самом высоком почти за 20 лет уровне.

"Происходят широкомасштабные распродажи, и люди покупают доллар как валюту-убежище", — сказал Элвин Тэн из RBC Capital Markets.

Валюты развивающихся экономик, такие как оффшорный юань, бразильский реал и южноафриканский ранд, демонстрируют наиболее удручающую динамику, добавил он.

Оффшорный юань ослабел против доллара примерно на 0,6%, опустившись за 6,8 юаня за доллар, согласно данным FactSet. После нескольких месяцев относительной стабильности в середине апреля юань перешел к быстрому снижению, причем как на внутреннем, так и на оффшорном рынке.

Более высокий, чем ожидалось, показатель инфляции в США, сообщения о распространении коронавируса в Шанхае и заявления центрального банка Китая о том, что приоритетной задачей является рост экономики, способствовали ослаблению юаня, отмечают в Modular. Валюты основных торговых партнеров Китая также снижаются.

Австралийский доллар упал против доллара США примерно на 0,7%. Австралия является крупнейшим экспортером железной руды и других сырьевых товаров в Китай и другие страны мира.

В Южной Корее, также зависимой от динамики спроса со стороны Китая, национальная валюта упала примерно на 0,8%, опустившись ниже самого слабого уровня закрытия, достигнутого в начале пандемии.

Южная Корея является крупным экспортером высокотехнологичных товаров, таких как полупроводники, смартфоны и автомобили, поэтому она уязвима перед лицом замедления роста мировой экономики и изменения настроений относительно данного сектора, отмечают аналитики. Кроме того, страна является крупным импортером энергоносителей, а ее отношения с Северной Кореей остаются напряженными.

В четверг индекс Kospi Composite упал на 1,6%, а его снижение за истекший период года составило 14%.

Индийская рупия немного ослабла, примерно до 77,49 за доллар США.

Участники рынка не обращали особого внимания на внутренние драйверы для каждой валюты в отдельности, и повышение процентных ставок в Индии и Малайзии не оказало существенного влияния на валюты этих стран. Резервный банк Индии неожиданно для рынка на прошлой неделе провел внеочередное заседание и повысил ставки.

— Перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ