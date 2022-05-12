МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг снижается, что связано с удорожанием доллара к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Доллар упал до уровня 67,2 рубля

По состоянию на 18.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,09 доллара, или на 0,65%, до 1841,61 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 2,29%, до 21,081 доллара за унцию.

Доллар укрепляется к ряду других основных мировых валют. Так, он уже близок к тому, чтобы сравняться с евро — ранее в четверг американская валюта пробила отметку в 1,04 по отношению к единице европейской — впервые с января 2017 года. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается уже на 0,64% по сравнению со вчерашним закрытием валютных торгов, до 104,51 пункта.

Укрепление доллара негативно для стоимости сырьевых биржевых товаров, к которым относятся и драгметаллы, которые в этом случае становятся менее доступным при их покупке в другой валюте.

Золото дешевеет уже в течение нескольких недель, так, только с 1 апреля драгоценный металл потерял 5,5% стоимости.