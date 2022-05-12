МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к иене в четверг вечером сильно снижается, притом что сама американская валюта укрепляется по отношению к большинству других денежных единиц, из-за отказа инвесторов от риска в свете опасений за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото падает на фоне укрепления доллара

По состоянию на 18.13 мск курс доллара к иене падает на 1,35%, до 128,22 иены с уровня прошлого закрытия в 129,96 иены, притом что сам доллар в целом тоже укрепляется.

Так, курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0418 доллара с 1,0511 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,6%, до 104,47 пункта.

Как отметил газете Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), реакция рынков на данные об инфляции в США указывает на возобновление опасений рецессии. В среду минтруд страны сообщил, что впервые за семь месяцев темп прироста уровня потребительских цен начал снижаться – до 8,3% с 8,5% месяцем ранее.

Трейдеры полагают, что агрессивная политики мировых финансовых регуляторов, направленная на сдерживание роста потребительских цен, приведет к экономическому спаду. И при таких опасениях, сказал Иннес, иена, выступающая как надежный актив, выглядит "очень привлекательной".

О росте спроса на активы-убежища также указывает падение курса евро, который в четверг достиг минимума с января 2017 года по отношению к доллару.