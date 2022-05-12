МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг потерял по индексу Мосбиржи более 3,7% стоимости на внешнем негативном фоне, распродажи шли по широкому кругу активов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Цена на золото падает на фоне укрепления доллара

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 3,74%, до 2297,89 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,43%, до 1140,05 пункта на фоне укрепления рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 3,9 рубля, до 63,3 рубля, евро — на 5,24 рубля, до 65,26 рубля.

"Сегодня на отечественном рынке акций преобладали "медвежьи" настроения, а торги проходили на пониженных объемах без ярких экономических новостей", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

При этом он замечает, что глобальные фондовые рынки продолжают пребывать под давлением, ввиду заметного бегства из рисковых активов из-за опасений о продолжении роста мировой инфляции, а также эскалации геополитического кризиса в Европе.

"Геополитическая ситуация остается напряженной. Рост цен на нефть замедлился. Оба эти фактора препятствуют развитию "бычьих" настроений у игроков рынка РФ. Коррекция в этот четверг наблюдается и на биржах США", — добавляют аналитики "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Каких-то особых поводов для слабости бумаг TCS Group (-9,51%) нет. Однако компанию можно отнести в группу финтеха, а всё, что связано с информационными технологиями сегодня активно продаётся на всех площадках. Соответственно, вкупе с уменьшением перспектив развития самой группы работает фактор негативного фона", — комментирует падение расписок Андрей Кочетков из "Открытие Research".

Депозитарные расписки интернет-гиганта VK (-8,54%) скорректировались на сообщении об уходе с должности председателя совета директоров одного из сооснователей компании, указывают аналитики "Фридом Финанс".

Курс рубля к доллару в четверг отступал к отметке 63,2 рубля, давление валютного фактора на акции экспортеров, занимающих наибольший вес в индексе, становится все более заметным, указывает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Также он отмечает фронтальное снижение котировок металлов как в свете локдаунов в КНР, так и на фоне укрепления доллара к основным валютам (индекс DXY вышел к 104,5 пункта — максимуму за 20 лет).

Акции "Газпрома" упали на 4,72%, "Лукойла" — на 5,16%, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" — на 4,29%, "Распадской" — на 4,06%, ММК — на 3,83%, также в лидерах падения — акции Petropavlovsk (-14,72%), депозитарные расписки HeadHunter Group (-5,91%), акции ОГК-2 (-6,16%), "Самолета" (-6,02%).

"Лучше" рынка смотрелись акции "Норникеля" (-0,43%), ввиду разрешения со стороны правительства РФ о продолжении обращения депозитарных расписок, а также высоковолатильные бумаги "Акрона" (+3,22%) при поддержке благоприятной конъюнктуры на рынке удобрений", — отмечает Жильников из Промсвязьбанка.

ПРОГНОЗЫ

"Ориентир для индекса Мосбиржи на 13 мая: диапазон 2250-2400 пунктов", — отмечают аналитики "Фридом Финанс".

Жильников полагает, что в пятницу распродажи сохранятся на отечественном рынке акций ввиду заметной безыдейности, а также высокого уровня санкционного риска. Он считает, что индекс Мосбиржи может завершить неделю у отметки 2250 пунктов.