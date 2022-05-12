МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в четверг продолжил ускоренными темпами расти к основным инвалютам на Московской бирже за счёт специфики соотношения спроса и предложения на внутреннем рынке, при этом доллар опускался к 63 рублям, а евро направился в сторону 65 рублей, следует из динамики торгов и комментариев аналитиков. Российские акции упали на 3,74%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 3,90 рубля, до 63,30 рубля, евро — на 5,24 рубля, до 65,26 рубля.

РУБЛЬ НЕ ВИДИТ ПРЕГРАД ДЛЯ РОСТА

Отечественная валюта активно укрепляется второй день подряд, суммарно рубль за этот период прибавил 6,1 рубля к доллару и почти 8 рублей к евро. А незадолго до закрытия торгов в четверг доллар опускался до 63,2 рубля, евро закрыл торги на минимуме дня.

Рынок по-прежнему остается "тонким" — в таких условиях подобные колебания не вызывают удивления, так же как и отсутствие реакции рубля на внешние факторы, например: укрепление индекса доллара DXY до 20-летних максимумов (104.5 п.) и ценовые колебания в нефти, обращает внимание Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Причина укрепления рубля в давлении предложения, главным образом, со стороны экспортеров. Импортеры сокращают операции и переходят на другие валюты. На внутреннем рынке нет спроса: вывести валюту все равно нельзя. Капитальные операции прекращены, даже по внешним займам не получается часто платить в валюте", — комментирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

Ващенко напоминает, что экспортеры обязаны сейчас продавать 80% внешней выручки.

"Чистый экспорт растет на фоне высоких цен на сырье, и сальдо счета текущих операций вместе с ним. Если в прошлом году сальдо по текущему счету составило 120 миллиардов долларов, то в этом году может даже вырасти до 140 миллиардов долларов с учетом даже планируемых ограничений. Давление экспорта на курс просто нечем уравновесить", — также отмечает эксперт.

Кроме того, помочь рублю увеличить темп укрепления в определенной мере мог новостной фон. По данным деловых СМИ, уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок за российский газ, указывает Бахтин.

ПРОГНОЗЫ

Государству и экспортерам не выгодно сильное укрепление рубля, считает Ващенко. Выходов, на его взгляд, два: увеличить закупки в резервы, скорректировав бюджетное правило, или ослабить норму о продаже валютной выручки, но первое сложно сделать из-за риска санкций на международные резервы.

Бахтин также считает, что импульс укрепления рубля приближает нас к моменту, когда регулятор предпримет новые шаги смягчения мер валютного контроля.

По его оценкам, в пятницу курс рубля к доллару может формироваться в широком диапазоне — в пределах 63-70 рублей.

Что же касается внешней конъюнктуры, то возможностей для её изменения пока не заметно, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".