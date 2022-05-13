МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу заметно растут после выхода данных о в целом стабильном уровне промышленного производства в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Курс евро упал ниже 65 рублей

По состоянию на 13.04 мск британский индекс FTSE 100 подскакивает на 1,46%, до 7339 пунктов, французский CAC 40 — на 1,53%, до 6301,67 пункта, немецкий DAX — на 1,24%, до 13910,64 пункта.

Объем промышленного производства в еврозоне в марте снизился на 0,8% в годовом выражении, а в месячном — на 1,8%. Таким образом, несмотря на ожидавшиеся значительные проблемы в связи с резко ухудшившейся конъюнктурой, прежде всего внешнеполитической, можно считать, что положение в европейской промышленности тогда оставалось всё ещё достаточно стабильным. Так, аналитики полагали, что показатель в годовом выражении снизился на 1%, а в месячном — на 2%.

Кроме того, оптимизму трейдеров в Европе способствовало закрытие фондовых торгов в Азии также заметным ростом.