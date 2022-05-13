МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем ощутимо падает против доллара и евро, корректируя вчерашний и инерционный утренний рост к многолетним максимумам, следует из данных Московской биржи. Курс евро к доллару нащупывает поддержку

Приближение выходных, как это часто бывает, толкает игроков зафиксировать прибыль путем откупа подешевевшей и очень привлекательной в цене валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.38 мск рос на 1,05 рубля, до 64,35 рубля, евро — на 1,24 рубля, до 66,5 рубля.

С утра доллар падал до 62,63 рубля (минимума с февраля 2020 года), евро – до 64,94 рубля (минимума с июня 2017 года).

РУБЛЬ РАЗВЕРНУЛСЯ ВНИЗ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

На российском валютном рынке в четверг днем отмечается ослабление рубля. При этом с утра он по инерции успел обновить максимумы – более чем за два года к доллару и за пять лет – к евро. Впрочем, такая временная разница объясняется в первую очередь тем, что евро на форексе обновляет минимумы с января 2017 года (1,0353 доллара).

Перед выходными игроки по традиции откупают очень привлекательные в ценовом плане доллары и евро, поскольку они существенно падают в последние недели и выглядят ощутимо перепроданными.

Кроме того, игроки хеджируют риски в условиях продолжающейся военной спецоперации на Украине и не переносят через выходные свои позиции. При этом они обращают внимание, в частности, на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что движение в проработке Россией и Украиной совместного документа пока отсутствует, ответа Киева на предложения Москвы нет, добавил он.

В итоге, доллар растет к рублю на 1,4%, евро — на 1,9%. Рублевая цена нефти составляет около 7 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В текущих условиях ЦБ может ослабить требование обязательной продажи валютной выручки, о чем он недавно заявлял, рассуждает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Например, регулятор может отменить это требование для несырьевых и неэнергетических экспортеров, а для сырьевых и энергетических — сократить долю обязательной продажи валютной выручки с 80% до 50%", — добавляет он.

Уровни 55-60 рублей за доллар краткосрочно выглядят достижимыми (несмотря на текущую коррекцию, идущую возможно, из-за приближения выходных), считает Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста".

"Однако среднесрочно (второе полугодие – 2023 год) такие курсы вряд ли задержатся надолго. Пока мы ориентируемся на диапазон 70-85 рублей за доллар на вторую половину 2022 года. Остаётся очень много вводных (в том числе возможные санкции по сырьевому экспорту), которые могут давать очень широкий диапазон оценок", — резюмирует он.