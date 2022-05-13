МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. По данным торгов, мировые цены на нефть в пятницу растут более чем на 1,5% на рисках снижения предложения "черного золота" на рынке. "Пусть бензин дорожает". США не дают нарастить добычу нефти

По состоянию на 14.50 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,58%, до 109,16 доллара за баррель, июньский фьючерс на WTI дорожает на 1,58%, до 107,83 доллара.

В пятницу днем на нефтяные котировки продолжают оказывать влияние опасения о нехватке этого вида сырья. Так, например, опасения поддерживаются переодическими новостями о возможном вводе эмбарго странами ЕС на российскую нефть.

"Для участников нефтяного рынка центральным вопросом являются вечно меняющиеся новостные потоки из ЕС, поскольку энергетический спор между ЕС и Россией превращается в комедию ошибок", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков SPI Asset Management.

Кроме того, в пятницу инвесторы оценивают опубликованные в четверг прогнозы по добыче нефти. Днем ранее ОПЕК понизил прогноз совокупной добычи нефти вне организации по итогам года на 0,3 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидается уровень добычи в 65,97 миллиона баррелей в день.

Также поддержку росту цен оказал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА). Агентство ожидает, что в мае поставки нефти из России сократятся еще на 600 тысяч баррелей в день, хотя в этом месяце они уже сократились на 960 тысяч баррелей в день.