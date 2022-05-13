Мировые цены на нефть увеличились на 1,5% на рисках снижения предложения нефти
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. По данным торгов, мировые цены на нефть в пятницу растут более чем на 1,5% на рисках снижения предложения "черного золота" на рынке.
По состоянию на 14.50 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,58%, до 109,16 доллара за баррель, июньский фьючерс на WTI дорожает на 1,58%, до 107,83 доллара.
В пятницу днем на нефтяные котировки продолжают оказывать влияние опасения о нехватке этого вида сырья. Так, например, опасения поддерживаются переодическими новостями о возможном вводе эмбарго странами ЕС на российскую нефть.
"Для участников нефтяного рынка центральным вопросом являются вечно меняющиеся новостные потоки из ЕС, поскольку энергетический спор между ЕС и Россией превращается в комедию ошибок", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков SPI Asset Management.
Кроме того, в пятницу инвесторы оценивают опубликованные в четверг прогнозы по добыче нефти. Днем ранее ОПЕК понизил прогноз совокупной добычи нефти вне организации по итогам года на 0,3 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидается уровень добычи в 65,97 миллиона баррелей в день.
Также поддержку росту цен оказал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА). Агентство ожидает, что в мае поставки нефти из России сократятся еще на 600 тысяч баррелей в день, хотя в этом месяце они уже сократились на 960 тысяч баррелей в день.
https://1prime.ru/Financial_market/20220513/836886213.html