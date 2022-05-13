МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Курс доллара может упасть до 45 рублей, если исходить из необходимости балансировки профицита текущего счета, оценивает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. Курс рубля перешел к снижению после утренних максимумов

Доллар не торговался по 45 рублей и ниже уже с ноября 2014 года, следует из данных Московской биржи.

"Наши исходные оценки возможных ориентиров по курсу, способных сбалансировать профицит текущего счета при отсутствии потоков по финансовому счету – 45-55 рублей за доллар, и они не учитывают логистические факторы (наличие денег и желания купить импортные товары, но отсутствие возможности сделать это)", — говорит он.

Экспорт остаётся высоким – возможное снижение физических поставок по основным товарам компенсируется ростом цен, а импорт резко упал и будет восстанавливаться постепенно по мере перестройки логистики и достижения минимумов по внутреннему спросу, который и определяет спрос на импорт, поясняет эксперт. Введенные комиссии на валютные остатки в НРД/НКЦ и сохраняющиеся санкционные риски, де-факто повышают "токсичность" валютных остатков, добавляет он.

При большей определенности внешних условий (когда и если она случится) ЦБ/правительству будет проще планировать смягчение валютных ограничений, созданная недавно комиссия по валютному регулированию, возможно, будет вырабатывать решения и по этим вопросам, рассуждает Полевой.

"Возможно постепенное снижение норматива продажи выручки (с 80%). Но ЦБ заявлял, что в 2021 экспортеры и так продавали 77% выручки, то есть это вряд ли сильно ослабит рубль. Решения по активам нерезидентов в РФ будут, видимо, приниматься в привязке к решениям запада по замороженным резервам. То есть не будут скорыми", — говорит он.

Пока же крепкий рубль поможет снизить инфляцию и инфляционные ожидания, ставку ЦБ; из-за санкций/отказа от российской продукции слабый рубль мало поможет несырьевым экспортерам (поэтому его крепость не сильно им мешает), говорит эксперт. "Доходы бюджета при текущем рубле будут ниже, чем могли бы быть, но никаких серьезных рисков в 2022 году для бюджета нет, и все потребности казны будут закрыты за счет остатков на счетах и ФНБ", — резюмирует Полевой.