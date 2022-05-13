МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Курс доллара после некоторых дневных колебаний к вечеру пятницы перешёл к выраженному снижению к евро после публикации данных о резком падении индекса потребительских настроений в США, свидетельствуют данные торгов. Производство шампанского в России за четыре месяца выросло на 24%

По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару растёт до 1,0393 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0379 доллара. До выхода статистики показатель находился на уровне 1,0378 доллара.

Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 129,33 иены со 128,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,12%, до 104,72 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, снизился до 59,1 пункта с апрельских 65,2 пункта. Аналитики же полагали, что показатель опустится лишь до 64 пунктов.

С начала же не недели за счёт общерыночных беспокойств за перспективы глобальной экономики и снижения аппетита к риску американская валюта подорожала к евро на 1,5%, а индекс доллара вырос на 1%. При этом к ещё более "надёжной" иене курс доллара снизился почти на 1%.