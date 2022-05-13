МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ПЯТНИЦЫ ВЫРОС НА 1,25 РУБ, ДО 64,55 РУБ, ЕВРО — НА 1,89 РУБ, ДО 67,15 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ УКОРОЧЕННОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ УПАЛ НА 4,85 РУБ, ЕВРО — НА 6,10 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

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