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2022
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Курс доллара по итогам торгов вырос на 1,25 рублей
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КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ПЯТНИЦЫ ВЫРОС НА 1,25 РУБ, ДО 64,55 РУБ, ЕВРО — НА 1,89 РУБ, ДО 67,15 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ УКОРОЧЕННОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ... ПРАЙМ, 13.05.2022
банки, валюта, рынки, финансы, экономика, новости
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ПЯТНИЦЫ ВЫРОС НА 1,25 РУБ, ДО 64,55 РУБ, ЕВРО — НА 1,89 РУБ, ДО 67,15 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ УКОРОЧЕННОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ УПАЛ НА 4,85 РУБ, ЕВРО — НА 6,10 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется