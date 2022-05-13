Цена марки Brent подскакивает до 111,39 доллара за баррель, WTI - до 110,4 доллара
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут почти на 4%, на рынках сохраняются ожидания перебоев с поставками, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.04 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,67%, до 111,39 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 4,02%, до 110,4 доллара.
Рынки продолжают ожидать перебоев в поставках, поскольку сохраняется угроза введения ЕС эмбарго на нефть из РФ.
"Эмбарго ЕС, если оно будет введено в полной мере, может убрать около 3 миллионов баррелей российской нефти в день, что полностью нарушит и в конце концов сдвинет глобальные торговые потоки, вызвав панику на рынке и экстремальную волатильность цен", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson).
В настоящее время ЕС согласовывает шестой пакет санкций, которые предусматривают, в частности, поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России.
Также трейдеры оценивают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 мая их число выросло на шесть – до 563 агрегатов.
https://1prime.ru/Financial_market/20220513/836890090.html