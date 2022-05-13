МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут почти на 4%, на рынках сохраняются ожидания перебоев с поставками, свидетельствуют данные торгов. Основные европейские фондовые индексы выросли более чем на 2%

По состоянию на 20.04 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,67%, до 111,39 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 4,02%, до 110,4 доллара.

Рынки продолжают ожидать перебоев в поставках, поскольку сохраняется угроза введения ЕС эмбарго на нефть из РФ.

"Эмбарго ЕС, если оно будет введено в полной мере, может убрать около 3 миллионов баррелей российской нефти в день, что полностью нарушит и в конце концов сдвинет глобальные торговые потоки, вызвав панику на рынке и экстремальную волатильность цен", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson).

В настоящее время ЕС согласовывает шестой пакет санкций, которые предусматривают, в частности, поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России.

Также трейдеры оценивают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 мая их число выросло на шесть – до 563 агрегатов.