МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения российского рынка акций и символического снижения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Курс доллара по итогам торгов вырос на 1,25 рублей

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе вырастут на 3% каждый, до 2378 пунктов и 1166 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent сползет на 3,5 доллара, до 108 долларов за баррель, курс евро на форексе слегка опустится ниже 1,04 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 15 копеек, до 64,7 рубля, евро — на 5 копеек, до 67,2 рубля, ожидают эксперты. Российский рынок акций повысился на 0,42% по итогам торгов пятницы

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Мировые фондовые площадки, реализовав сценарий умеренной коррекции, вероятно, идут на разворот, считает Владимир Евстифиев из банка "Зенит".

"Инвесторы заложили в котировки риски дальнейшего ужесточения финансовых условий в США (повышение базовой процентной ставки и сокращение баланса Федрезерва США). При этом поступающая экономическая статистика не свидетельствует об опасности рецессии в США на горизонте 1-2 кварталов", — добавляет он.

"Американский фондовый рынок выглядит уже несколько перепроданным и вполне может попытаться в ближайшие дни отскочить. Впрочем, экономические риски высоки, что заставляет нас осторожно смотреть на перспективы отскока. Да и новостной фон может оказаться негативным", — считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Из макроэкономических данных в ближайшие дни стоит обратить внимание прежде всего на ключевую статистику по состоянию экономики Китая в апреле (инвестиции в основные средства, розничные продажи и промышленное производство), которая, вероятно, покажет ухудшение показателей на фоне жестких локдаунов в крупнейших городах страны, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Замедление роста экономики КНР в свою очередь влияет на спрос и предложение в таких ключевых мировых секторах как энергетика и высокие технологии, добавляет она.

Дополнительным риском выступает и неопределенность относительно поставок российской нефти из-за обсуждаемого странами ЕС расширения санкций, чреватого сохранением высоких цен на нефть и, как следствие, ростом инфляции,

"Цены на нефть курсируют в коридоре 100-110 долларов за баррель Brent. Мы видим периодические повышательные импульсы, несмотря на сильный доллар, новую волну заболеваемости коронавирусом в КНР, а также ухудшение прогнозов МЭА и ОПЕК по росту мирового спроса на нефть в 2022 году. Угроза перебоев поставок российской нефти из-за геополитических коллизий перевешивает все понижательные факторы", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российские акции по-прежнему выглядят безыдейно, поскольку экономические риски для большинства компаний сохраняются, считает Евстифиев из банка "Зенит".

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает, что на следующей неделе при негативном сценарии индекс Мосбиржи может откатиться к 2200 пунктам, а при оптимистичном — вырасти к 2500 пунктам, при этом индекс РТС ожидается в диапазоне 1050-1200 пунктов.

"Покупки в российских акциях сейчас осуществляются во многом на корпоративных историях. Индексу РТС в то же время помогает укрепление рубля, и, если тенденция сохранится, индикатор может вскоре протестировать уровень 1200 пунктов. С фундаментальной точки зрения рост рынка могут обеспечить геополитические улучшения или восходящая коррекция внешних площадок", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"В наибольшей степени давление оказывают геополитика и валютный фактор. Именно от этих переменных во многом будет зависеть кратко- и среднесрочный тренды на нашем рынке. Геополитический аспект может снизить давление в том случае, если появятся надежные сигналы к деэскалации конфликта на Украине", — считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Локтюхов из Промсвязьбанка на ближайшие перспективы российского рынка акций по-прежнему смотрит консервативно. Эксперт полагает, что индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2200-2400 пунктов, инерционно способен опуститься к его нижней границе ввиду дефицита поддерживающих идей в условиях сохраняющейся экономической и санкционной неопределенности и низкой торговой активности.

РУБЛЬ ПОИЩЕТ ПОТОЛОК

Текущие значения курса доллара уже близки к уровням, при которых формируются риски для наполняемости бюджета, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Мало сомнений в том, что вскоре ЦБ РФ продолжит "раскрепощать" курс", — добавляет он.

Ближайшая важная поддержка у курса доллара расположена около отметки 60,90 рубля, а по евро — у 65 рублей, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"В случае начала нисходящей коррекции российская валюта может стремиться к недавним локальным минимумам, в район уровней 70,50 рубля и 75 рублей за доллар и евро соответственно", — добавляет она.

Впрочем, новые экспортные ограничения со стороны США в отношении широкого спектра продукции машиностроения, вероятно, затрагивают и произведенную в других странах технику, содержащую американские комплектующие, программное обеспечение или интеллектуальную собственность, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"В сочетании с продолжающимся жестким карантином в Китае это существенно снижает потенциальный объем российского импорта", — добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Из корпоративных событий в центре внимания результаты МТС, "Ростелекома", "Детского мира", Ozon, напоминает Ващенко из "Фридом Финанс".

Лучше рынка, по его мнению, будут торговаться акции Сбербанка, "Газпрома", "Акрона", "Магнита", "Яндекса", а аутсайдерами могут стать бумаги ГМК "Норникель", "Полюса", "Лукойла", "Новатэка".

Кожухова из "Велес Капитала" также обращает внимание, что сезон квартальных отчетностей за рубежом подошел к концу, но внимание на следующей неделе заслуживают результаты ритейлеров Walmart, Home Depot, Lowe's и Target.

Наиболее защищенными, на взгляд Локтюхова из Промсвязьбанка, в текущих условиях выглядят бумаги "Газпрома" и ведущих металлургов ("Норникеля", ММК, "Северстали").

"Из внутренних секторов мы тактически хорошо смотрим на лидеров потребительского сектора (откат в акциях "Магнита", на мой взгляд, будет ограниченным), а также, учитывая признаки оживления интереса и крепкий рубль, рекомендуем обратить внимание на "фишки" электроэнергетики ("Интер РАО", ФСК, ОГК-2)", — добавляет он.