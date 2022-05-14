МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. РБК со ссылкой на источники сообщает, что Мосбиржа рассматривает возможное расширение списка валют, которые доступны для торгов. СМИ: в Болгарии цена на газ на май выросла на 13,73%

Как отмечает СМИ, речь идет в том числе и о дирхаме — денежной единице ОАЭ. На фоне санкций Запада представители этой страны проявляют все больший интерес в российском бизнесе. Но торги парой дирхам — рубль на отечественных биржах пока не совершаются. Обсуждается запуск торгов узбекским сумом и армянским драмом.

Сегодня обменять рубль на Московской бирже можно на десять валют: доллар США, евро, британский фунт, китайский юань, японскую иену, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге и швейцарский франк.