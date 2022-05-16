МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. "БКС Форекс" получил лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера незадолго до событий, глобально изменивших экономику и финансовые рынки. Преодолев возникшие рыночные сложности, компания стала четвертым официальным участником российского рынка и намерена активно развиваться дальше. О планах, амбициях, надеждах и будущем российского форекса агентству "Прайм" рассказал генеральный директор "БКС Форекс" Тарас Данилюк. Беседовала Наталья Карнова.

- Осенью прошлого года Банк России выдал "БКС Форекс" лицензию форекс-дилера. Вы уже приступили к обслуживанию клиентов? Как движется процесс?

— Действительно, лицензию мы получили в конце ноября прошлого года, а работать с клиентами начали в марте этого года. За эти четыре месяца была подготовлена вся необходимая инфраструктура с учетом изменившейся геополитической обстановки и связанных с этим ограничений. Как и все на рынке, мы столкнулись с рядом трудностей — были проблемы с получением котировок, индикативных ставок рисков для расчета маржинальных требований к обеспечению неквалифицированных инвесторов. Пришлось актуализировать многие процессы, торговые условия, список доступных инструментов. Был пересмотрен подход к управлению рисками компании.

Но теперь все это позади — вопросы, связанные с трудным стартом, успешно решены. Уже месяц мы активно работаем, принимаем заявки на обслуживание, наш бизнес стабилен, а инфраструктура работает безотказно. Мы готовы предоставлять клиентам весь доступный в настоящий момент на российском рынке сервис. Стать нашим клиентом можно буквально за один визит в офис БКС (у нашей Группы более 40 городов присутствия) — вы пишете заявление на открытие рамочного договора, все прочее взаимодействие происходит удаленно.

- Какие задачи перед вами поставлены? На какие показатели рассчитываете выйти по итогам первого года работы? Есть ли определенные планы?

— На первый год мы ставили себе задачу привлечь 7-8 тысяч новых клиентов. С учетом высокой динамики по привлечениям, которую мы сейчас наблюдаем, думаю, цели 2022 года будут достигнуты. Мы получаем много заявок, открываем счета, инвесторы активно доверяют нам свои деньги. Безусловно, помимо достижения финансовых целевых показателей, мы продолжаем совершенствовать наши операционные системы и процессы. Цель этого года — запустить онлайн-регистрацию пользователей, чтобы заключать договор можно было без визита в офис. Тогда мы сможем работать с жителями любого уголка России.

Что касается глобальных задач — это, конечно, удовлетворение отложенного спроса клиентов БКС на услуги форекс. Мы начали сбор заявок немного раньше, чем приступили к обслуживанию клиентов, и можем оценить уровень их интереса — как до, так и после известных всем событий он достаточно высок, а в марте увеличился в несколько раз. Причем есть две категории клиентов: первые пользуются услугами БКС и нуждаются в форексе как в дополнительной возможности расширения портфеля, вторых же интересует именно форекс от БКС — нашему имени доверяют.

Не менее важно выполнить ряд операционных задач — выстроить еще более качественный клиентский сервис. Мы построили новую ИТ-инфраструктуру, инвестировали в сервера для фронта и бэк-офисных систем с обязательным резервированием критичного для бизнеса ПО. Все это нацелено на обеспечение бесперебойной работы. А в этом месяце запускаем личный кабинет клиента и поддержку мобильного торгового приложения Metatrader 5, что сделает наш сервис еще комфортнее.

- На какую аудиторию вы нацелены? Изменились ли цели и предпочтения клиентов с учетом текущей ситуации?

— Прежде всего клиенты форекс- это те, кто обладает высоким профилем риска и стремится к высокомаржинальной торговле, которая предполагает минимальный уровень начального депозита, при этом большой объем сделки. Наш основной целевой клиент, как и трех других участников отечественного рынка форекс, — это инвесторы, которые возвращаются из иностранных юрисдикций, в том числе, тех, где регулирование отсутствует полностью. Мы обсуждаем со своими потенциальными клиентами все сложности, которые сейчас сопутствуют работе на альтернативных площадках. Прежде всего, они упоминают проблемы с вводом и выводом средств — деньги сложно как положить на депозит, так и получить обратно, последнее особенно критично.

Наша задача — предоставить всем клиентам качественный сервис и гарантии, что деньги никуда не денутся. Российское регулирование не предполагает никаких операций с клиентскими депозитами, они хранятся в России на номинальных счетах и всегда доступны владельцам. И "БКС Форекс", и БКС банк несут солидарную ответственность за деньги клиентов до последней копейки. Сейчас это наше существенное преимущество, которое мы намерены донести до аудитории.

- Как вы собираетесь это сделать?

— Мы готовим серьезную маркетинговую кампанию, в рамках которой намерены продвигать бренд "БКС Форекс". Приурочим ее к запуску сервиса "личный кабинет" и предложим наши услуги инвесторам, объяснив им, что лицензированный форекс — хорошо, правильно и безопасно.

Конечно, есть определенные моменты, по которым российские компании пока уступают иностранным. Это и более скромная линейка финансовых инструментов, и отсутствие маржинального плеча в том виде, к которому привыкли многие участники. Но наши плюсы — расположенная в России инфраструктура и регуляторы, к которым можно обратиться по любым вопросам — на мой взгляд, это компенсируют. А главное, как я уже сказал — клиенты могут быть уверены, что их деньги находятся в России и просто по определению никуда не могут отсюда пропасть.

- Какой у вас минимальный порог входа для начала торговли?

Мы не ставим никаких заградительных тарифов ни по стоимости обслуживания, ни по сумме минимального депозита. Фактически прийти к нам и начать торговать может любой желающий, мы относимся ко всем одинаково лояльно и профессионально. Единственное ограничение — при кредитном плече 1:40 вам нужно иметь на счете хотя бы 25-30 долларов. Без этого не получится совершать сделку даже минимального объема, это технически невозможно исходя из минимального размера контракта на рынке форекс.

- Есть ли у вас планы по развитию собственной аналитики для инвесторов?

— В Группе БКС одна из самых мощных аналитических команд, и мы активно используем их компетенции. В частности, на нашем сайте клиенты могут ознакомиться с новостями валютного рынка от "БКС Экспресс", что, как мы надеемся, поможет им принимать правильные решения. Но мы не намерены этим ограничиваться. У нас в планах расширять аналитическую экспертизу в нашей области с привлечением топовых экспертов. Речь идет и о дополнительных качественных материалах для клиентов, и о работе со средствами массовой информации от имени "БКС Форекс", и о подготовке видеообзоров по рынку, участии в мероприятиях и круглых столах, которые регулярно организовывает на своей площадке СРО АФД.

- Какие новые решения и подходы собираетесь предложить рынку в текущих условиях?

— Регулируемый рынок должен предлагать клиенту решения, в том числе, относительно упомянутых выше вещей, которые не вызывают дискомфорт у клиентов. На наш взгляд, регуляторы в лице Банка России и Ассоциации форекс-дилеров должны пойти навстречу рынку в части расширения инструментария. Например, клиенты просят возможность дать им торговать золотом. Это достаточно безопасный для инвесторов актив.

Еще одно ограничение, которое, как кажется, нужно смягчить — размер кредитного плеча. Для индустрии его норма — 1:200. Кто-то считает это излишним риском, кто-то нет, но участники рынка к нему привыкли и воспринимают как естественную возможность. В России закон ограничивает размер кредитного плеча 1:50, что сразу приводит клиентов в замешательство. Конечно, неквалифицированных инвесторов следует ограничить, но квалифицированным инвесторам нужно давать привычные возможности. Все, что нужно для взлета рынка и реального перетока клиентов из оффшорных юрисдикций — дать людям инструменты и условия. Всего несколько шагов навстречу, и будет результат!

- Все это действительно может стать драйвером развития российского рынка форекс в нынешних условиях?

— Да, это будет совсем другой форекс. Насколько мне известно, Банком России и Минфином подготовлен законопроект, который расширяет перечень услуг, он ожидает внесения в Государственную думу. Я надеюсь, нужные рынку решения примут оперативно.

- Как известно, кризис — это не только новые испытания, но и новые возможности. Как отразятся на отрасли нынешние санкции и ограничения?

— Косвенно я это уже упомянул. Гарантия неприкосновенности средств, которые находятся в России, прозрачность и адекватное регулирование — шанс для отечественного рынка форекс. Сейчас мы работаем и с рублями, и с другими валютами, все сделки полностью подконтрольны регуляторам, и клиенты начинают это ценить.

- Есть ли сейчас разница в торговле на форексе и бирже, или она постепенно стирается?

— Она не может стереться полностью уже исходя из разных принципов их работы. Основное отличие — большое кредитное плечо, которое предлагают форекс-дилеры. Биржа в принципе не дает такой возможности. Второе — сам характер рынка форекс: это чисто спекулятивный инструмент для агрессивной торговли и заработка на разнице цен. Клиент не покупает ни золото, ни акции, не претендует на купонные выплаты или дивиденды. Проще говоря, если ваша цель — получить прибыль от разницы цен на валютном рынке, то это форекс. Если вы формируете портфель из ценных бумаг и прочих активов для многолетнего инвестирования, копите личный стабфонд — это биржа.

- Как вы в целом оцениваете перспективы рынка форекс в России? Есть у него будущее?

— Если бы мы сами не верили в этот рынок и в его будущее, то не вкладывали бы силы и средства в "БКС Форекс". Это долгая и не самая простая история. Сам по себе рынок огромен. Сегодня в России на официальном рынке форекс торгуют более 50 тысяч человек, но всего в мире российских игроков — порядка миллиона. Текущая ситуация в мире и на финансовом рынке станет мощным драйвером роста доли клиентов, которые хотят работать с отечественными регулируемыми компаниями. Если им дадут возможности, о которых я говорил выше, наш форекс станет достойной альтернативой зарубежным оффшорным игрокам. И это уже будет совершенно другой рынок.