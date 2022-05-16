МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром умеренно снижается под влиянием макроэкономических данных из страны — крупнейшего импортёра промышленных металлов, Китая, свидетельствуют данные торгов. Вышли данные о добыче энергоресурсов в Китае

По состоянию на 7.57 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,4%, до 4,151 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,76%, до 9159 долларов, алюминия — на 1,68%, до 2788 долларов, цинка — снизилась на 1,15%, до 3489,5 доллара.

Объем промышленного производства в Китае за апрель в годовом выражении снизился на 2,9% при прогнозе роста на 0,4%. Кроме того, объем розничных продаж в стране, также в апреле, в годовом выражении упал на 11,1% при прогнозе снижения лишь на 6,1%.