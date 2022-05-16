МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром в основном снижаются после публикации статистики экономической активности в Китае, свидетельствуют данные торгов. Безработица в Китае в январе-апреле составила 5,7%

По состоянию на 8.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,23%, до 3076,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,15%, до 1928,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,01%, до 19897 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,31%, до 7097 пунктов, южнокорейский KOSPI снижается на 0,1%, до 2601,58 пункта, японский Nikkei 225 увеличивается на 0,46%, до 26549,5 пункта.

Китайские инвесторы сохраняют пессимистичные настроения в отношении перспектив восстановления экономики в стране в связи публикацией данных, свидетельствующих о снижении экономической активности. Так, уровень промышленного производства в Китае в апреле снизился на 2,9%, хотя прогнозировался рост на 5%.

Кроме того, уровень розничных продаж в Китае снизился на целых 11,1% в апреле, аналитики предполагали, что уровень продаж снизится лишь на 6,1%.

"Длительная блокировка Шанхая и ее пульсирующий эффект по всему Китаю, а также логистические задержки серьезно повлияли на внутренние цепочки поставок. Потребление домашних хозяйств сильно пострадало из-за ограничений мобильности и слабых настроений, а слабость рынка труда усугубила проблему", — считает аналитик Oxford Economics Томми Ву (Tommy Wu), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Аналитик добавил, что перебои в экономической деятельности в Китае могут продлиться до июня.