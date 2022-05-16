МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. НЛМК получил разрешение правкомиссии на продолжение обращения своих депозитарных расписок за рубежом, сообщает компания. Инвесторы переводят средства из акций в "супернадежные активы"

"ПАО "НЛМК" ("НЛМК") сообщает, что правительственная комиссия удовлетворила заявление компании в отношении продолжения обращения депозитарных расписок НЛМК за рубежом", — говорится в сообщении.

Добавляется, что обыкновенные акции, учтенные в виде депозитарных расписок, продолжат предоставлять права голоса, и по ним будут начисляться дивиденды. Кроме того, держатели депозитарных расписок сохраняют право конвертации расписок в обыкновенные акции.