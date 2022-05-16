МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ / Dow Jones. Биткоин и другие криптовалюты в понедельник оставались под давлением, хотя и восстановились с минимумов, достигнутых на прошлой неделе. Биткоин дешевеет на восемь процентов за сутки

В последние 24 часа биткоин по большей части торговался без изменений, чуть ниже 30 000 долларов США, после того, как в воскресенье превысил 31 000 долларов, прежде чем утратил прирост. Самая крупная криптовалюта продолжила торговаться на минимумах с конца 2020 года после обвала рынка на прошлой неделе, в ходе которого котировки достигали 26 000 долларов. Биткоин утратил более половины своей стоимости после роста до рекордного максимума около 69 000 долларов шесть месяцев назад.

"Как только фьючерсы на фондовые индексы США с началом торгов в понедельник перешли к снижению, биткоин тоже упал из-за его корреляции с другими рисковыми активами", — сказал аналитик GlobalBlock Маркус Сотириу.

Биткоин и другие криптовалюты в теории должны торговаться независимо от традиционных финансовых активов, однако они в значительной степени демонстрируют корреляцию с другими рисковыми активами, такими как акции, особенно акции технологических компаний, которые существенно пострадали в этом году. Фондовый индекс S&P 500 с начала года упал на 16%, а Nasdaq Composite — на 25%, перейдя на территорию медвежьего рынка.

Существенное падение рынка акций на прошлой неделе, когда Dow Jones Industrial Average продемонстрировал наихудшую шестидневную динамику с 2020 года, привело к резкому ослаблению криптовалют. Распродажа цифровых активов усугубилась из-за обвала двух из 10 крупнейших криптовалют, стейблкоина TerraUSD и связанного с ним токена Luna.

TerraUSD представляет собой стейблкойн, чья стоимость привязана к курсу доллара США, однако эта привязка нарушилась более недели назад, и в понедельник криптовалюта торговалась в районе 8 центов. Тем временем токен Luna утратил почти 100% своей стоимости. Обвал двух криптовалют привел к утрате рыночной капитализации на сумму примерно в 45 млрд долларов, а также вызвал падение биткоина и прочих токенов.

Другие криптовалюты демонстрировали сходную с биткоином динамику, в понедельник торгуясь без особых изменений на уровнях выше недавних минимумов, но по-прежнему глубоко на территории медвежьего рынка.

Эфириум колебался в районе 2000 долларов, утратив одну треть своей рыночной капитализации за последние две недели и ранее снизившись до 1900 долларов.

Более мелкие криптовалюты или "альткоины", проявляли себя похожим образом. Солана и кардано упали на 1,0%, тогда как аваланш снизился на 6,0%. "Мемкоины", названные так из-за того, что они были созданы с целью шутки, а не как серьезные блокчейн-проекты, тоже показывали слабую динамику: догекоин упал на 2,0%, а сиба-ину – на 3,0%.

Наблюдаются признаки того, что инвесторы по-прежнему ожидают падения криптовалют. Согласно непрерывным данным по фьючерсам на биткоин, ставка финансирования по этим контрактам остается отрицательной, сигнализируя о преобладании коротких позиций по криптовалюте на рынке деривативов.

Сложившаяся ситуация оставляет крупнейшей криптовалюте пространство для роста в случае даже небольшого ралли.

Большинство трейдеров на рынке фьючерсов имеют короткие позиции, открытые на ключевом уровне поддержки, и могут быть вынуждены закрыть их при росте биткоина, сто еще больше подтолкнет цену вверх, отметил Сотириу.

— Автор Jack Denton, jack.denton@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ