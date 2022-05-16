МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Mangazeya Mining Ltd, российская золотодобывающая компания с активами в Забайкалье, приняла решение прекратить обращение на канадской бирже ценных бумаг и осуществить принудительный выкуп акций, принадлежащих миноритарным акционерам, сообщает компания. Делистинг депозитарных расписок "Газпрома" вступит в силу 31 мая

"Группа компаний "Мангазея" приняла решение прекратить обращение на канадской бирже ценных бумаг своей золотодобывающей дочерней компании Mangazeya Mining Ltd. и осуществить принудительный выкуп акций, принадлежащих миноритарным акционерам. Решение принято с учетом сложившейся в мире геополитической ситуации", — говорится в сообщении.

Процедура выкупа акций инициирована и проводится полностью в соответствии с корпоративным правом юрисдикции компании Mangazeya Mining Ltd. Для выкупа компания предлагает миноритарным акционерам рекомендованную независимым оценщиком цену в размере 0,045 канадских долларов за одну акцию, что соответствует среднемесячной цене, сложившейся в ходе торгов на канадской фондовой бирже за март-апрель 2022 года.

После завершения процедуры погашения акций миноритарных акционеров российская ГК "Мангазея" станет единственным владельцем Mangazeya Mining Ltd, а сама компания проведет делистинг с канадской биржи.

"В текущей геополитической ситуации мы, как российская группа компаний, считаем абсолютно правильными любые корпоративные действия, направленные на скорейшее и полное возвращение активов в Российскую Федерацию, и тем самым остаемся верны курсу на развитие своих бизнесов внутри страны в интересах стабильного развития отечественной экономики", – подчеркнул генеральный директор ГК "Мангазея" Роман Кашуба, слова которого приводятся в сообщении.

ГК "Мангазея" — российская диверсифицированная группа компаний, реализующая бизнес-проекты в реальном секторе экономики. Основными направлениями деятельности группы компаний являются золотодобыча, девелопмент и сельское хозяйство. Mangazeya Mining Ltd в 2021 году произвела 87,87 тысячи унций (2,73 тонны) золота, что на 70,4% больше, чем годом ранее.