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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220516/836908368.html
Российский рынок акций вырос в отсутствие новых санкций ЕС
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Российский рынок акций по итогам торгов понедельника вырос на 2,5% по индексу Мосбиржи на фоне сложностей с принятием Евросоюзом шестого пакета санкций против РФ,... ПРАЙМ, 16.05.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника вырос на 2,5% по индексу Мосбиржи на фоне сложностей с принятием Евросоюзом шестого пакета санкций против РФ, предусматривающего введение нефтяного эмбарго, следует из данных торговой площадки.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 2,47%, до 2364,6 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,69%, до 1174,06 пункта.
На прошлой неделе индекс Мосбиржи упал на 3,6%.