МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника вырос на 2,5% по индексу Мосбиржи на фоне сложностей с принятием Евросоюзом шестого пакета санкций против РФ, предусматривающего введение нефтяного эмбарго, следует из данных торговой площадки.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 2,47%, до 2364,6 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,69%, до 1174,06 пункта.

На прошлой неделе индекс Мосбиржи упал на 3,6%.