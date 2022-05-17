МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Цена золота во вторник утром растет, удерживаясь выше уровня в 1800 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Доллар торгуется утром во вторник без единой динамики к евро и иене

По состоянию на 8.24 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 10,01 доллара, или на 0,56% — до 1824,17 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,29% — до 21,614 доллара за унцию.

Золото восстанавливается в цене третий день подряд после того, как опустилось ниже 1800 долларов за тройскую унцию.

"Хотя ФРС, похоже, намерена дважды повысить ставку на 50 базисных пунктов на своих следующих двух заседаниях, если этот сценарий не будет улучшен, золото может продемонстрировать дальнейшие признаки стабилизации", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики OANDA.

Эксперты прогнозируют рост стоимости драгметалла до 1835 долларов за унцию.