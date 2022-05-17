МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник на 1% и более на общей волне оптимизма, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 1,22%, до 32553 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,91%, до 12480,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,58%, до 4068 пункта.

На мировых рынках во вторник наблюдается положительная динамика. Биржи АТР закрылись ростом, европейские индексы также прибавляют. Такую тенденцию подхватили и фьючерсы Уолл-стрит.

Инвесторы обратили внимание на ряд позитивных сообщений. Ситуация с коронавирусом в Китае улучшается, безработица в Великобритании неожиданно снизился, ВВП еврозоны переоценён в большую сторону. Ряд позитивных новостей поддержали аппетит к риску, несмотря на то, что в целом ситуация с развитием экономики остается неопределенной.

"В целом, динамика наводит на мысль о рынке, который не может решить, что он хочет делать", — приводит агентство Блумберг слова аналитика Oanda Джеффри Холли (Jeffrey Halley).