МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В России в среду, 18 мая, появится новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы, пишут "Известия" со ссылкой на Мосбиржу и пресс-службу Центробанка. Эксперт рассказал о факторах, усугубляющих продовольственный кризис

Рассчитывать индикатор и ежедневно публиковать его на своем сайте начнет Национальная товарная биржа, входящая в группу "Московская биржа".

Как пояснили изданию на бирже, появление индекса стало ответом на запрос участников рынка, которые хотят получить актуальный и рыночный индикатор, полноценно отражающий стоимость отечественной пшеницы.

"До этого момента в России, являющейся крупнейшим экспортером зерновых, отсутствовал такой индикатор, а зарубежные аналогичные индексы либо не полностью, либо совсем не отражали специфику российского ценообразования", — отметил директор НТБ Никита Захаров.

Индекс будет устанавливаться в рублях без НДС на основе ежедневного расчета средневзвешенной цены тонны пшеницы четвертого класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск.

По словам Захарова, в планах — создание расчетного фьючерса на новый индекс. Он появится на срочном рынке Мосбиржи. Запуск производного финансового инструмента намечен на начало нового сельскохозяйственного сезона — июль–август этого года.

Сейчас есть фьючерс на пшеницу, но так называемый поставочный — предполагающий материальную поставку. Расчетный фьючерс — чисто финансовый инструмент.