МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно ростом на статистике из Японии, свидетельствуют данные торгов. ВВП Японии по итогам 2021 финансового года вырос на 2,1%

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,25% — до 3085,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – подрос на 0,08%, до 1941,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,17% — до 20636,71 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,21% — до 2625,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,99%, до 7182,7 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,94%, до 26911,2 пункта.

Оптимизм инвесторов поддержала статистика из Японии. ВВП страны в первом квартале 2022 года, по предварительной оценке, снизился на 1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали снижения на 1,8%.

Сдерживали рост индексов "ястребиные" заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Во вторник он заявил о готовности к более агрессивным шагам для сдерживания инфляции в стране. Инвесторы опасаются, что слишком резкое повышение ставки спровоцирует рецессию.

Аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, отмечает, что ожидания повышения ставок выросли из-за комментариев Пауэлла, но "рынки не обращают на это внимания, они нуждаются в передышке после распродажи".