МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Разрешение на сохранение программ депозитарных расписок получили 17 российских компаний из 19 обратившихся, сообщили в Минфине РФ.

Как заявило ведомство, большинство компаний, планирующих сохранить эту программу, хотят перевести ее в другие юрисдикции.