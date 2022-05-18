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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220518/836924286.html
Уже 17 российских компаний получили разрешение на листинг за рубежом
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Разрешение на сохранение программ депозитарных расписок получили 17 российских компаний из 19 обратившихся, сообщили в Минфине РФ. Как заявило ведомство, большинство компаний,... ПРАЙМ, 18.05.2022
рынки, новости, минфин рф, биржи, листинг, депозитарные расписки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Разрешение на сохранение программ депозитарных расписок получили 17 российских компаний из 19 обратившихся, сообщили в Минфине РФ.
Как заявило ведомство, большинство компаний, планирующих сохранить эту программу, хотят перевести ее в другие юрисдикции.