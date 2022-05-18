Правкомиссия разрешила "Северстали" продолжить обращение депозитарных расписок за рубежом
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Правительственная комиссия РФ разрешила "Северстали" продолжить обращение депозитарных расписок за рубежом, сообщила компания.
Расписки компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. LSE приостановила торги бумагами российских компаний в начале марта.
"ПАО "Северсталь" объявляет, что правительственная комиссия Российской Федерации по мониторингу иностранных инвестиций разрешила компании продолжить программу выпуска глобальных депозитарных расписок (ГДР) за рубежом на неограниченный срок", — сказано в сообщении.
В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции или же запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.
"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. В прошлом году "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3%, до 11,647 миллиона тонн.
https://1prime.ru/Financial_market/20220518/836924841.html