МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Правительственная комиссия РФ разрешила "Северстали" продолжить обращение депозитарных расписок за рубежом, сообщила компания. Уже 15 российских компаний получили разрешение на листинг за рубежом

Расписки компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. LSE приостановила торги бумагами российских компаний в начале марта.

"ПАО "Северсталь" объявляет, что правительственная комиссия Российской Федерации по мониторингу иностранных инвестиций разрешила компании продолжить программу выпуска глобальных депозитарных расписок (ГДР) за рубежом на неограниченный срок", — сказано в сообщении.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции или же запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. В прошлом году "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3%, до 11,647 миллиона тонн.