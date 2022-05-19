МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются вслед за падением американских индексов на 3-4,7%, свидетельствуют данные торгов. Фондовый рынок США упал на инфляционных страхах

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,08% — до 3083,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1941,46 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 2,28% — до 20173 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 падал на 1,61% — до 7067,2 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,33%, до 2591,13 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,8%, до 26427,5 пункта.

В четверг на азиатских фондовых рынках наблюдается отрицательная динамика, инвесторы обратили внимание на падения фондовых бирж США на 3-4,7%. По словам аналитиков Phillip Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, рынки в регионе, вероятно, будут находиться под влиянием снижения американских акций в течение ночи на фоне разочаровывающих данных о доходах розничной торговли и опасений по поводу экономического спада.

Кроме того, у трейдеров пропал прежний оптимизм относительно восстановления экономики Китая. Ранее власти Шанхая заявили о намерении снять коронавирусные ограничения с 1 июня. "Рост числа случаев заболевания Covid-19 в Китае, похоже, ослабляет прежние надежды на скорое снятие ограничений, что потенциально может способствовать уходу рынка от рисков", — сказал газете аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).

Снижению азиатских котировок также способствуют статданные по Японии, согласно которым объем экспорта страны в апреле в годовом выражении вырос лишь на 12,5% при прогнозе роста на 13,8%. А объем импорта увеличился всего на 28,2% при прогнозе роста на 35%.