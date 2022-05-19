НАУФОР предложил разрешить нерезидентам выйти из активов в России, чтобы бумаги вернулись в оборот
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предлагает дать иностранным держателям возможность плавно выйти из российских активов, чтобы они вернулись в оборот, заявил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.
По его словам, Банк России сделал исключительно аккуратное открытие фондового рынка после месячного закрытия.
"Российские активы, замороженные на счетах нерезидентов, не участвуют (в торгах — ред.). Да, мы можем утверждать, что они будут продавать, как только рынок для них откроется, но давайте придумаем, как сделать это плавно", — сказал Тимофеев.
"Мы можем выпустить нерезидентов плавно, не травмируя рынок, дать возможность, может быть, внутренним инвесторам купить акции, от которых будут отказываться иностранные", — также сказал он.
"Разделить "дружественных" и "недружественных" нам не удастся, поэтому если пытаться найти решение для "дружественных", мы будем все время разочарованы, просто потому что мы таким образом открываем окно и для "недружественных". Поэтому давайте откроем окно для всех, просто придумаем, как плавно дать им возможность сбросить активы, и чтобы они поступили в оборот", — заключил он.
https://1prime.ru/Financial_market/20220519/836931663.html