С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предлагает дать иностранным держателям возможность плавно выйти из российских активов, чтобы они вернулись в оборот, заявил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum. Инвесторы переводят средства из акций в "супернадежные активы"

По его словам, Банк России сделал исключительно аккуратное открытие фондового рынка после месячного закрытия.

"Российские активы, замороженные на счетах нерезидентов, не участвуют (в торгах — ред.). Да, мы можем утверждать, что они будут продавать, как только рынок для них откроется, но давайте придумаем, как сделать это плавно", — сказал Тимофеев.

"Мы можем выпустить нерезидентов плавно, не травмируя рынок, дать возможность, может быть, внутренним инвесторам купить акции, от которых будут отказываться иностранные", — также сказал он.

"Разделить "дружественных" и "недружественных" нам не удастся, поэтому если пытаться найти решение для "дружественных", мы будем все время разочарованы, просто потому что мы таким образом открываем окно и для "недружественных". Поэтому давайте откроем окно для всех, просто придумаем, как плавно дать им возможность сбросить активы, и чтобы они поступили в оборот", — заключил он.