МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Правительственная комиссия разрешила компании "Эн + Груп" и ритейлеру "Лента" продолжить листинг глобальных депозитарных расписок на зарубежных биржах. Эксперт объяснил, почему евро не закрепился ниже доллара

Уточняется, что "Лента" сможет сохранить программу на год — до 13 мая 2023 года, "Эн + Груп" — до 7 ноября 2024 года.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.